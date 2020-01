El sistema sanitario de EEUU mata: el 25% de la población no se puede permitir el tratamiento médico que necesita

Millones de estadounidenses, el 25% de la población, posponen la visita al médico porque no pueden pagar el coste astronómico de la atención sanitaria. EEUU es el país desarrollado que más gasta en atención sanitaria, aunque en 2018 27,8 millones de estadounidenses no tuvieron ningún tipo de seguro de salud. "No puedo hacerme revisiones porque mi seguro me exige que yo pague los primeros 5.000 dólares de la factura", lamenta una paciente que ha sufrido cáncer.