Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno

Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno

La SER accede al intercambio de cartas oficiales en las que las regiones gobernadas por el PP solicitaron la ayuda del mecanismo europeo de protección civil el 15 de agosto, que fue activado el día 12

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Son fascistas y no saben gestionar.
9 K 141
Ka0 #2 Ka0
¿Que se puede esperar de gente que todavia no ha cambiado de siglo?
3 K 49
#4 kreator
Ojo, por carta. POR CARTA.
3 K 44
mariKarmo #3 mariKarmo *
Ineptos. Incapaces.

Ni un voto a esos inútiles.

El PP necesita una refundación de arriba a abajo.
4 K 37
oceanon3d #6 oceanon3d *
#3 Y luego hablamos de Puente.

¿Y sabéis que? ... Gracias señor Puente.

Los medios de derechas y sus tv, prácticamente todos, están vendiendo una realidad paralela y escondido el mal primario; la desastroza gestión del PP.

Este hombre con cuatro Twitts está haciendo que los incautos miren para donde hay que mirar. Con razón algunos lo odian tanto.

Gracias señor mío.
3 K 50
mariKarmo #7 mariKarmo
#6 de lo mejor que hay en el PSOE
1 K 23
#8 minossabe
#3 El PP debe desaparecer por el dolo producido durante toda su historia a este estado.
1 K 27
Ludovicio #9 Ludovicio
#3 Una disolución. Un desarme.
Eso es lo que necesitan como organización criminal que son.
1 K 23
#5 UNX
Se puede decir que tienen cierto "retraso".
0 K 14

