Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno

La SER accede al intercambio de cartas oficiales en las que las regiones gobernadas por el PP solicitaron la ayuda del mecanismo europeo de protección civil el 15 de agosto, que fue activado el día 12
| etiquetas: castilla y león , extremadura , incendios , pp
Ni un voto a esos inútiles.
El PP necesita una refundación de arriba a abajo.
¿Y sabéis que? ... Gracias señor Puente.
Los medios de derechas y sus tv, prácticamente todos, están vendiendo una realidad paralela y escondido el mal primario; la desastroza gestión del PP.
Este hombre con cuatro Twitts está haciendo que los incautos miren para donde hay que mirar. Con razón algunos lo odian tanto.
Gracias señor mío.
Eso es lo que necesitan como organización criminal que son.