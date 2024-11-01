edición general
El sistema eléctrico sigue reguleras: la CNMC vuelve a dar otra prórroga a las medidas para controlar la tensión

Por segunda vez, la CNMC ha aprobado prorrogar estos cambios durante quince días. La primera prórroga tuvo lugar el pasado 18 de noviembre. El pasado 20 de octubre, la CNMC modificó temporalmente varios procedimientos de operación del sistema eléctrico, a petición de Red Eléctrica de España (REE), para reforzar la seguridad del suministro y reducir las variaciones bruscas de tensión. Eso sí, no le permitió llevar a cabo el cambio más drástico que era sobre los ciclos combinados.

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Por segunda vez, la CNMC ha aprobado prorrogar estos cambios durante quince días. La primera prórroga tuvo lugar el pasado 18 de noviembre. Por lo que 60 días después de los episodios de alteración de tensión, el sistema eléctrico sigue manteniendo algunos problemas.

De acuerdo con Red Eléctrica, aunque el periodo de aplicación sigue siendo limitado, las variaciones registradas se habrían reducido (pero no eliminado) y no se ha detectado un incremento del coste para el consumidor, ni un…   » ver todo el comentario
sorrillo #5 sorrillo
#4 Las variaciones de tensión son lo que motiva las medidas reforzadas, no lo que describes.
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
Para los asustaviejas que ya los veo venir, es bueno recordar que según se ha idio sabiendo de las investigaciones del apagón, varias de las centrales que debería estar regulando la red, y que Red Eléctrica paga para ello, no lo estaban haciendo.

Estos son controles a mayores, pero si las eléctricas estuviesen haciendo lo que deberían el apagón no hubiese ocurrido
sorrillo #3 sorrillo
#2 Si el único problema fuera el que describes ahora no se seguirían aplicando estas medidas reforzadas, lo que describes agravó el problema pero no es la causa principal.
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
#3 Las medidas "reforzadas" son porque las eléctricas demostraron que no son de fiar, y donde deberia haber 3 centrales de respaldo para controlar la frecuencia no había ninguna.

Que sí, que estas alegaron mil escusas, que estaban de parón técnico, que si A, que si B, pero a Red Eléctrica no la avisaron, ergo no son de fiar

En un país normal sus directivos estarían encarcelados, en España como el PP y el Psoe están fusionados con estas y se retroalimentan(piertas giratorias, Leyes a su gusto, etc), toca que poner "medidas reforazadas" :palm:


Me recuerda al bueno, al malo y al feo en el duelo donde se están mirando todos a todos a ver quién dispara primero
