El sistema eléctrico sigue reguleras: la CNMC vuelve a dar otra prórroga a las medidas para controlar la tensión

Por segunda vez, la CNMC ha aprobado prorrogar estos cambios durante quince días. La primera prórroga tuvo lugar el pasado 18 de noviembre. El pasado 20 de octubre, la CNMC modificó temporalmente varios procedimientos de operación del sistema eléctrico, a petición de Red Eléctrica de España (REE), para reforzar la seguridad del suministro y reducir las variaciones bruscas de tensión. Eso sí, no le permitió llevar a cabo el cambio más drástico que era sobre los ciclos combinados.