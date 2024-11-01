El sistema eléctrico sigue reguleras: la CNMC vuelve a dar otra prórroga a las medidas para controlar la tensión

Por segunda vez, la CNMC ha aprobado prorrogar estos cambios durante quince días. La primera prórroga tuvo lugar el pasado 18 de noviembre. El pasado 20 de octubre, la CNMC modificó temporalmente varios procedimientos de operación del sistema eléctrico, a petición de Red Eléctrica de España (REE), para reforzar la seguridad del suministro y reducir las variaciones bruscas de tensión. Eso sí, no le permitió llevar a cabo el cambio más drástico que era sobre los ciclos combinados.
| etiquetas: cnmc , ree , control de tensión
De acuerdo con Red Eléctrica, aunque el periodo de aplicación sigue siendo limitado, las variaciones registradas se habrían reducido (pero no eliminado) y no se ha detectado un incremento del coste para el consumidor, ni un… » ver todo el comentario
Estos son controles a mayores, pero si las eléctricas estuviesen haciendo lo que deberían el apagón no hubiese ocurrido
Que sí, que estas alegaron mil escusas, que estaban de parón técnico, que si A, que si B, pero a Red Eléctrica no la avisaron, ergo no son de fiar
En un país normal sus directivos estarían encarcelados, en España como el PP y el Psoe están fusionados con estas y se retroalimentan(piertas giratorias, Leyes a su gusto, etc), toca que poner "medidas reforazadas"
Me recuerda al bueno, al malo y al feo en el duelo donde se están mirando todos a todos a ver quién dispara primero