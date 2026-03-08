¿Para qué sirve el chiringuito de Vox?

(...) una formación heterogénea en sus orígenes pero piramidal en su funcionamiento. Una coalición de rebotados del PP, empresarios libertarios, nostálgicos del franquismo, meapilas y puteros. De vez en cuando, como esta semana con Ortega Smith, alguno se rebota pero es rápidamente fulminado por el dedo de Santiago Abascal siempre protegido por Kiko Méndez Monasterio, la familia Ariza y Jorge Buxadé que son quienes controlan lo que la propia Vox llamaría su «chiringuito»
| etiquetas: vox , chiringuito , opinión