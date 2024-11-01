Los siniestros con patinetes eléctricos se disparan en 2025

Los patinetes eléctricos siguen ganando presencia en las ciudades… pero también en las estadísticas de siniestralidad. El último informe de Fundación Mapfre confirma la tendencia: en 2025 se registraron 549 siniestros con vehículos de movilidad personal (VMP) en España, un 38,6% más que el año anterior, que cerró con 396.