edición general
5 meneos
14 clics

Los siniestros con patinetes eléctricos se disparan en 2025

Los patinetes eléctricos siguen ganando presencia en las ciudades… pero también en las estadísticas de siniestralidad. El último informe de Fundación Mapfre confirma la tendencia: en 2025 se registraron 549 siniestros con vehículos de movilidad personal (VMP) en España, un 38,6% más que el año anterior, que cerró con 396.

| etiquetas: siniestros , patinetes electricos , disparan , siniestralidad , 2025
4 1 0 K 44 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 44 actualidad
#4 burgerconqueso
#2 hoy he visto a uno saltarse dos semaforos en rojo, pasar de la calzada a la acera y viceversa segun le convenia y además hacer un giro prohibido en un cruce (en donde se ha saltado uno de los semaforos en rojo que comentaba). Todo eso en 150-200 metros... evidentemente, sin casco.
1 K 13
skaworld #3 skaworld
Lo se... mu tonto pero no he podido evitarlo  media
0 K 12
strike5000 #5 strike5000
Pocos son para como van muchos.
0 K 11
masde120 #6 masde120 *
Hombre, les han obligado a compartir con los coches sin ningún tipo de seguridad, que esperamos? que empiecen a contar los muertos que verás que risa. Como son jóvenes, importan menos. En cuanto uno le dio a un abuelo y se murió derivado de la caida, se prefirió que murieran diez veces más los que no tienen tanta fuerza de voto y además que fueran los coches a golpes los que se deshicieran de ellos
"la colisión con otros vehículos sigue siendo el principal tipo de siniestro,

…   » ver todo el comentario
0 K 10
#1 roca
Muchos de los patintes no se ven. No llevan luz ni delante ni detras. Seria mejor que llevaran un chaleco reflectante.
0 K 6
#2 Poplíteo
#1 Y sus pilotos, que suelen ir a todo lo que da el chisme, casi nunca llevan casco. Eso da una idea de lo que les importa su integridad...¿cuánto menos les importará la de los demás?
0 K 6

menéame