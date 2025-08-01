El síndrome del mal obrero, el pis en la mano, la nueva escoba y la protección contra el 10% de tus fallos

Seguro que alguna vez ha venido una persona a tu casa, a tu empresa, a ver tu coche, a revisar el informe que te han entregado y te ha dicho eso de "¡Vaya chapuza te han hecho!" y lo completa con un "Si es que no tienen ni idea que esto no se hace así." Para rematarlo con un "si es que se aprovechan de los que no sabéis". Esto, que seguro, seguro, seguro que lo has vivido alguna vez, lo habrás podido experimentar en algún momento de tu vida personal o profesional. Yo lo llamo el síndrome del mal obrero.