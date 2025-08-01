edición general
El síndrome del mal obrero, el pis en la mano, la nueva escoba y la protección contra el 10% de tus fallos

Seguro que alguna vez ha venido una persona a tu casa, a tu empresa, a ver tu coche, a revisar el informe que te han entregado y te ha dicho eso de "¡Vaya chapuza te han hecho!" y lo completa con un "Si es que no tienen ni idea que esto no se hace así." Para rematarlo con un "si es que se aprovechan de los que no sabéis". Esto, que seguro, seguro, seguro que lo has vivido alguna vez, lo habrás podido experimentar en algún momento de tu vida personal o profesional. Yo lo llamo el síndrome del mal obrero.

7 comentarios
Muy bueno el artículo y no va de fontaneros, albañiles y chapuzas sino que habla de más cosas.
Ni puta idea tiene este. Yo os lo explico, veréis...
#1 "Habiendo presupuesto la cosa cambia, y si hay que sanear, ¡se sanea! ¡Reformas Husillo no hace chapuzas!" m.youtube.com/watch?v=iup11R0sHg0
No dice nada raro ni nada nuevo. No vayas de listo que no lo sabes todo.

Y lo sabe él bien, que le odiaba media Telefónica, no creo que porque fuera malo en lo suyo, pero aquello es un poco secta y entre los directivos no gustan los que vienen de fuera. Querer innovar en TEF es muy jodido ... desde Imagenio no sacan nada interesante, todo lo que han sacado luego ha llegado tarde y mal, como esa puta copia de Alexa que sacaron un lustro tarde. Y es que competir con los GAFA y su filosofía (si falla ya lo retiramos o cambiamos) es muy jodido desde una estructura muy rígida y tradicional.
Titular misterioso donde los haya.
Joder a mí me pasa conmigo mismo: veo cosas que hice hace un año o dos y digo "vaya mierda, esto está hecho unos zorros, voy a arreglarlo en un momentito"...
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD Made in spain
:-D
