Los sindicatos en Estados Unidos: la clase trabajadora busca la lucha [DEU]

En Estados Unidos, los jóvenes trabajadores se están organizando contra la precariedad laboral y la desigualdad social, y están redescubriendo los sindicatos como una fuerza política(..) Solo el 9% de los trabajadores estadounidenses están sindicalizados, y en el sector privado, la cifra es de apenas el 6%. Al mismo tiempo, las condiciones laborales de los estadounidenses se deterioran progresivamente. La economía colaborativa, o lo que los líderes sindicales denominan "fragmentación" está haciendo estragos