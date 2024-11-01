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Los sindicatos en Estados Unidos: la clase trabajadora busca la lucha [DEU]

Los sindicatos en Estados Unidos: la clase trabajadora busca la lucha [DEU]

En Estados Unidos, los jóvenes trabajadores se están organizando contra la precariedad laboral y la desigualdad social, y están redescubriendo los sindicatos como una fuerza política(..) Solo el 9% de los trabajadores estadounidenses están sindicalizados, y en el sector privado, la cifra es de apenas el 6%. Al mismo tiempo, las condiciones laborales de los estadounidenses se deterioran progresivamente. La economía colaborativa, o lo que los líderes sindicales denominan "fragmentación" está haciendo estragos

| etiquetas: eeuu , sindicatos , jóvenes , trabajadores , lucha
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7 comentarios
5 2 0 K 87 actualidad
#1 carraxe
La clase trabajadora en EEUU nunca tuvo ninguna fuerza, no importó un carajo ni decidió nada. Los sindicatos están perseguidos y quien manda es el capital. Les deseo buena suerte
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#2 Usuario22
#1 sabes que son (o fueron) las “unions”?
Por supuesto que la clase trabajadora de Estados Unidos tuvo fuerza
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#3 carraxe *
#2 TUVO. También TUVO derechos o salarios dignos. También TUVO sindicatos
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ehizabai #5 ehizabai
#3 Coordinate contigo mismo en #1, porque has dicho literalmente: "La clase trabajadora en EEUU nunca tuvo ninguna fuerza".
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#6 carraxe
#5 "...desde hace 60 años"

Tienes razón, está bien acotarlo
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#4 Usuario22
de ahí a nunca tuvo…

Claro que han teñido años para desmantelarlo, por supuesto que no le quito méritos al capitalismo salvaje. De las unions norteamericanas aprendimos en europeas así que si siguen por el mismo camino, volverán a tenerlas… o arderá el país. Cuestión de tiempo
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#7 Saville *
Sindicalista estadounidense levantándose AHORA para luchar:  media
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menéame