Los sindicatos educativos asistirán juntos a la ronda de contactos del consejero Dalmau

Los cuatro sindicatos que han impulsado las huelgas masivas de los docentes consideran la ronda de contactos convocada por el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, como un “éxito” de la “fuerza colectiva”. USTEC, Profesores de Secundaria (Aspec), la CGT e Intersindical, las cuatro agrupaciones críticas con el pacto de Educación con la UGT y CCOO, han acusado al ejecutivo de querer “dividirlos”, con la convocatoria de reuniones independientes el jueves por la tarde, y han anunciado que asistirán juntos.