El sindicato de maquinistas convoca tres días de huelga tras los accidentes ferroviarios

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas dos maquinistas. Según han informado en un comunicado, la huelga se convoca al considerar que es “la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad d

5 comentarios
Gadfly #1 Gadfly
Sindicato de maquinistas fachas, seguro
3
#4 dclunedo
#1 Y débiles mentales, que lo ha dicho el gorila.... :troll:
1
Febrero2034 #2 Febrero2034
Obviamente, no va a salir, esto no interesa.
Es más, creo q no ha pasado nada excepto por las noticias sobre el relato oficial (los otros son muy malos, bulos bulos bulos)

en fin. Para que he vuelto....
1
#3 AlexGuevara
De verdad dejar tirados 3 días a cientos de miles de pasajeros que a trabajar o estudiar…..va a solucionar los problemas de seguridad? Es para un amigo
0
plutanasio #5 plutanasio
#3 Fíjate que no piden aumento de sueldo como hace años que hicieron parones en vacaciones.
1

