El sindicato de maquinistas convoca tres días de huelga tras los accidentes ferroviarios

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas dos maquinistas. Según han informado en un comunicado, la huelga se convoca al considerar que es “la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad d