La sincronización del reloj es una pesadilla [ENG]

El tiempo parece simple, pero a los ingenieros nos quita el sueño algo tan básico como mantener sincronizados los relojes. La respuesta está en esta simple afirmación: no existe un reloj global. Cuando tienes miles de máquinas repartidas en centros de datos, continentes y zonas horarias, cada una de las cuales funciona de forma independiente, la pregunta de "¿qué hora es?" se vuelve sorprendentemente compleja. La sincronización del reloj es el núcleo de algunos de los problemas más desafiantes en los sistemas distribuidos y afecta a todo.