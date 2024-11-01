La sinagoga Klausen de Praga recuerda la edad de oro de los judíos sefardíes en Al-Ándalus

Junto al antiguo cementerio judío de Praga, en la sinagoga Klausen, una muestra reúne el esplendor de la cultura sefardí en la antigua Al-Ándalus. Un capítulo histórico no solo muy desconocido en Chequia, sino incluso en la propia España. José Martínez Delgado, catedrático del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, comisario de la exposición y experto en Maimónides, habló de todo ello con RPI. Hasta el 4 de enero se puede visitar, con entrada gratuita, la exposición La edad de oro de los judíos de Al-Ándalus en la Sina