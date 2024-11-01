edición general
La sinagoga Klausen de Praga recuerda la edad de oro de los judíos sefardíes en Al-Ándalus

Junto al antiguo cementerio judío de Praga, en la sinagoga Klausen, una muestra reúne el esplendor de la cultura sefardí en la antigua Al-Ándalus. Un capítulo histórico no solo muy desconocido en Chequia, sino incluso en la propia España. José Martínez Delgado, catedrático del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, comisario de la exposición y experto en Maimónides, habló de todo ello con RPI. Hasta el 4 de enero se puede visitar, con entrada gratuita, la exposición La edad de oro de los judíos de Al-Ándalus en la Sina

#3 Kuruñes3.0 *
Anda y que les den morcillas (kosher) al cementerio judío, los sefardíes, a Al - Andalus, a Sefarad y a Maimónides.
Que miren mejor el asesinato en masa que hacen a la chiquita en sus zonas conquistadas.

Un detalle, que cualquiera diría que en España fuimos los únicos que los echaron:

En total, si se cuentan las expulsiones locales (de ciudades, ducados, condados) además de las nacionales, los historiadores como Yosef Hayim Yerushalmi y Paul Johnson estiman más de 300 expulsiones…   » ver todo el comentario
Supercinexin #8 Supercinexin
#3 Ésto es muy sencillito: "tú apoyas a los palestinos, yo empiezo a apoyar "Al-Ándalus" y cualquier cosa que te desestabilice".

Gente muy peligrosa.
#9 Drazul
#3 los españoles siempre pecaron de lo mismo a lo largo de la historia: dejar vivir a la gente en vez de asesinarles. Si hubieran muerto no habría queja, que es lo que sucedió en casi toda Europa y en muchas de las colonias inglesas y francesas.

Claramente no pensaron en el futuro y que 500 años más tarde aún buscarían venganza... Por haberles dejado vivir.

PD. :troll:
Torrezzno #4 Torrezzno
Si que tiene buena memoria
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
A mí me recuerda más a Al Andalus la sinagoga española de Praga, aunque parece que su aspecto actual es posterior.

www.youtube.com/watch?v=arP_tgm6-hg

www.jewishmuseum.cz/en/explore/sites/spanish-synagogue/

Cuando la ví, de no ser porque sabía que estaba en una sinagoga, pensaría que era una mezquita y bastante chula, por cierto.  media
Gry #7 Gry
¿A base de financiar a moros y cristianos para beneficiarse de la guerra? :roll:

www.alandalusylahistoria.com/?p=2331
#1 cabreadosinremedio
Quien está demostrado que nos espió, no fue china. Quién más nos manipuló, no escucho a vox decir nada. No será que les interesa que China no monte no monte fábricas en España.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Creo que se te ha ido el dedo con el hilo de los radares y los retarders de VOX.
#6 cabreadosinremedio
#2 gracias
