Sin reyes, por segunda vez o Jugando al golf mientras Roma arde [en]

Sí, en los cada vez más inquietantes y desestabilizados (des)Estados Unidos de Donald J. Trump, asistí a la manifestación «Odio a Estados Unidos» en la ciudad de Nueva York. O al menos eso es lo que dijo el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. ¿Quién iba a imaginar que tantos estadounidenses, millones en todo el país, «odiarían» tanto a este país como para salir a la calle y manifestarse en las recientes protestas de No Kings, aun a riesgo de peligrar ante las tropas de «nuestro» Presidente?