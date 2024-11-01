edición general
10 meneos
28 clics
Sin relevo generacional

Sin relevo generacional

Primero, no llegan suficientes inmigrantes. Segundo, estos se dirigen a las zonas menos envejecidas, lo cual amenaza con dejar aún más despobladas regiones como Galicia, Asturias o Castilla y León y, a la vez, tensionar más las grandes ciudades. Tercero, no reemplazan en todos los sectores por igual; el comercio, por ejemplo, corre el riesgo de quedar sin descendencia. La inmigración se presenta así como un recurso limitado.

| etiquetas: editorial , el norte de castilla , relevo generacional
8 2 0 K 148 opinion
5 comentarios
8 2 0 K 148 opinion
Sabbath #1 Sabbath
Los inmigrantes y los no inmigrantes van donde abunda el trabajo. Poco va a cambiar la cosa mientras casi todo esté concentrado en Madrid o la costa.
1 K 23
#4 RaulUrdaci
Está en mano de los políticos crear las condiciones y ayudas necesarias para que haya inmigración que decida establecerse en zonas con riesgo de despoblación.
0 K 14
#3 soberao
Muchas veces se habla de relevo generacional pero en realidad lo que se pide es mano de obra.
No gente que tenga tierras y que sea uno más en el pueblo aunque venga de fuera, sino mano de obra para cuando llegue la vendimia no haya problemas para encontrar vendimiadores.
No sé si es el caso de este artículo pero ojito con esto.
0 K 13
#2 Borgiano
Al final no va a haber criados para todos.
0 K 8
#5 BoosterFelix *
"España debe encontrar una solución a esta encrucijada histórica si quiere evitar poner en riesgo el futuro del Estado del bienestar."

Bueno, partiendo de la base de que la raíz del problema son el capitalismo, la monarquía, y la pobreza que estos causan, y que es imposible extirpar esos regímenes, porque deseamos seguir votándolos, yo solo veo dos soluciones posibles:

1) Joderse, morirse de hambre, y que solo queden los que se puedan permitir vivir.

2) Revertir la aporofobia, y volver a alimentar al capitalismo y a la monarquía, y a nuestros bolsillos jubilados, con la carne y el sufrimiento de nuestros propios hijos.
0 K 7

menéame