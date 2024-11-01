Sin relevo generacional

Primero, no llegan suficientes inmigrantes. Segundo, estos se dirigen a las zonas menos envejecidas, lo cual amenaza con dejar aún más despobladas regiones como Galicia, Asturias o Castilla y León y, a la vez, tensionar más las grandes ciudades. Tercero, no reemplazan en todos los sectores por igual; el comercio, por ejemplo, corre el riesgo de quedar sin descendencia. La inmigración se presenta así como un recurso limitado.
| etiquetas: editorial , el norte de castilla , relevo generacional
No gente que tenga tierras y que sea uno más en el pueblo aunque venga de fuera, sino mano de obra para cuando llegue la vendimia no haya problemas para encontrar vendimiadores.
No sé si es el caso de este artículo pero ojito con esto.
Bueno, partiendo de la base de que la raíz del problema son el capitalismo, la monarquía, y la pobreza que estos causan, y que es imposible extirpar esos regímenes, porque deseamos seguir votándolos, yo solo veo dos soluciones posibles:
1) Joderse, morirse de hambre, y que solo queden los que se puedan permitir vivir.
2) Revertir la aporofobia, y volver a alimentar al capitalismo y a la monarquía, y a nuestros bolsillos jubilados, con la carne y el sufrimiento de nuestros propios hijos.