Sin firma no hay sexo: así funcionan los contratos de confidencialidad de los famosos para tener relaciones

Los NDA, o pactos de silencio contractual, son cada vez más populares entre celebridades cuando tienen encuentros íntimos. Especialmente si se dan con alguien anónimo. Las historias más o menos verosímiles sobre gente común que se ha visto forzada a firmar uno antes de tener relaciones sexuales con una celebrity proliferan en las redes. Según algunos cronistas del fenómeno, los famosos los intercambian entre ellos con fruición, bromean sobre la necesidad de tener uno siempre a punto y los exigen cuando invitan a alguien a sus fiestas privadas.
