edición general
4 meneos
67 clics
Sin firma no hay sexo: así funcionan los contratos de confidencialidad de los famosos para tener relaciones

Sin firma no hay sexo: así funcionan los contratos de confidencialidad de los famosos para tener relaciones

Los NDA, o pactos de silencio contractual, son cada vez más populares entre celebridades cuando tienen encuentros íntimos. Especialmente si se dan con alguien anónimo. Las historias más o menos verosímiles sobre gente común que se ha visto forzada a firmar uno antes de tener relaciones sexuales con una celebrity proliferan en las redes. Según algunos cronistas del fenómeno, los famosos los intercambian entre ellos con fruición, bromean sobre la necesidad de tener uno siempre a punto y los exigen cuando invitan a alguien a sus fiestas privadas.

| etiquetas: nda , contrato , confidencialidad , famosos , sexo , firma
3 1 0 K 34 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 34 actualidad
rnd #8 rnd
Pues si Scarlett Johansson me obliga a firmar eso paso de todo, ¿ qué gracia tiene si luego no lo puedes contar ?
1 K 23
#4 ombresaco
La famosa anécdota de Luis Miguel Dominguín y Ava Gardner no ocurriría


tauroarte.com/index.php/anecdotario-taurino/ver-anecdotario-taurino/14
1 K 18
#1 Pitchford
Al parecer los famosos compiten por el tamaño de sus NDA..
0 K 16
Gry #7 Gry
La de pasta que nos habríamos ahorrado todos los españoles si JCI hubiera hecho lo mismo.
0 K 15
manzitor #6 manzitor
Igual es problema de fondo es lo cotillas que somos y el morbo que da que alguien cuente como es echar un polvo con tal o cual famoso/a.
0 K 12
#2 Klamp
Algún día hablamos de la legalidad de un nda, que rara vez pasa de una amenaza de empapelarte más que un delito real
0 K 8
#3 Pitchford
#2 Pues nada, lo firmaré sin leerlo si llega el caso.. para no perder tiempo.. un día es un día!
0 K 16
#5 Klamp
#3 yo lo firmo dos veces que una a lo mejor no merece la pena
1 K 24

menéame