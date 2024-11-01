edición general
Sin enfermeras en las residencias por las noches: Los colegios profesionales denuncian la supresión del servicio en el nuevo modelo valenciano

Los colegios oficiales de enfermería han levantado la voz contra el nuevo modelo de atención sociosanitaria que impulsa la Consellería de Servicios Sociales y que se refleja en los nuevos contratos para sacar a licitación las residencias públicas. Denuncian que estos pliegos contemplan la supresión de la figura de la enfermera en horario nocturno, una medida que consideran “un golpe a la calidad asistencial” en los centros de mayores. [en valenciano]

pepel #3 pepel
Hay que recortar. Somos de VOX.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Y en Madrid hicieron lo mismo el PP, es la secta satanica de pederastas
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La elite de pederastas nos está masacrando
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Vuelve el total se van a morir igual
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Para toreros sí que hay dinero, millones en bonos turísticos pero para enfermeras no hay dinero

Luego a rezar un ratito a la virgen de los desamparados y a contar muertos en honor a la secta de millonarios satanicos del mossad
