Sin enfermeras en las residencias por las noches: Los colegios profesionales denuncian la supresión del servicio en el nuevo modelo valenciano

Los colegios oficiales de enfermería han levantado la voz contra el nuevo modelo de atención sociosanitaria que impulsa la Consellería de Servicios Sociales y que se refleja en los nuevos contratos para sacar a licitación las residencias públicas. Denuncian que estos pliegos contemplan la supresión de la figura de la enfermera en horario nocturno, una medida que consideran “un golpe a la calidad asistencial” en los centros de mayores. [en valenciano]