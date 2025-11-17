El simulacro de tsunami de Cádiz movilizará a 20.000 personas en el casco antiguo

La Junta de Andalucía lo ha llamado Simulacro Respuesta_25 y será el mayor ensayo de preparación ante una catástrofe organizado nunca en España. El jueves 20 de noviembre los móviles en el entorno de la bahía de Cádiz recibirán un mensaje ES-ALERT a las 10:03. En ese mensaje se advertirá de que se inicia un simulacro por tsunami, similar al ocurrido en 1755 tras el terremoto de Lisboa. La población tendrá entonces un máximo de 60 minutos para ponerse a salvo.