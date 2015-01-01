La similitud neuronal predice si los extraños se convierten en amigos

¿Qué determina quiénes se hacen amigos y quiénes lo siguen siendo? Hay muchos factores relacionados con la amistad, entre ellos la proximidad física y las similitudes interpersonales. Estudios recientes han utilizado técnicas de neuroimagen para detectar similitudes entre amigos, captando la forma en que las personas procesan el mundo que les rodea. Sin embargo, dada la naturaleza transversal de las investigaciones anteriores, se desconoce si la similitud neural precede a la amistad o si solo surge entre amigos tras la conexión social. [eng]