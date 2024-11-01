edición general
Silvia Intxaurrondo analiza en directo el último escrito del juez Peinado contra Begoña Gómez

El último auto del Juez Peinado en el que comunica a Begoña Gómez que su causa por malversación de fondos será juzgada por un juzgado popular, en caso de apertura de juicio, ha tenido una reacción inmediata en los medios de comunicación. La periodista también mencionó la queja de Isabel Díaz Ayuso por la coincidencia de los tiempos por el juicio de su pareja, dibujando una línea temporal bastante llamativa.

mente_en_desarrollo
Si por el juez Peinado fuera, se juzgaría por turba.

Y el CGPJ no vería prevaricación.
aPedirAlMetro
#5 La pareja de Ayuso ha confesado y tal...
Pequeño detalle, que tu pequeña cabecita no puede entender.
meneame_la_lefa
#6 ¿Pero han salido ya las condenas? Revisa tu comentario en #2
aPedirAlMetro
#7 Sabes lo que es una confesion ?
Revisa tus apuntes de primaria (si la cursaste)

A pastar
meneame_la_lefa
#8 Pero según tú hace falta una condena para que podamos declararlo corrupto. Lo dices en #2
aPedirAlMetro
#9 Te saco del ignore solo para reportar a los @admin (@Eirene) que te estas abusando del sistema de Meneame saltandote los mecanismos del ignore (forzando el sistema a ingerir tus respuestas a usuarios que te tienen bloqueado)

Los delitos informáticos en el Código Penal
www.dexiaabogados.com/blog/delitos-informaticos/

Ya te han baneado multiples veces, quizas esta vez se deciden a meterte una denuncia, y te toca comer mierda.
meneame_la_lefa
#10 ¿Dónde está la norma que lo impida hacer? ¿Te duele que te digan las verdades?

¿He cometido un delito informático? xD xD xD
aPedirAlMetro
#11 Ya te lo explicara tu abogado.
@admin, ahi lo teneis, con confesion y todo. :popcorn:
meneame_la_lefa
#12 xD xD xD Eres un chiste de persona
aPedirAlMetro
#13 Hasta nunca, payaso :popcorn:
meneame_la_lefa
#14 Hasta nunca, amigo
meneame_la_lefa
Pues nada, ya estamos todos. Begoña, el hermanísimo, el Fiscal y en breve todos los Secretarios de Organización de Pedro Sánchez en el banquillo. Ya es mala suerte que el 100% de tu entorno sea corrupto y tú seas merecedor del Nobel de la Paz.
aPedirAlMetro
#2 "Ya es mala suerte que el 100% de tu entorno sea corrupto"
Vaya no sabia que hubiesen salido ya esas condenas... :roll:

Cuenta septiembre de 2025 , creada apenas hace unas horas
Con 3 comentarios, dos de ellos, el mismo, copy paste en does envios distintos
@admin yo a este lo seguiria de cerca...  media
meneame_la_lefa
#3 Claro, igual que Ayuso, su marido, etc. y por eso para estas personas la izquierda reclama presunción de inocencia también.

Cuenta marzo de 2024, creada hace apenas unos meses
pozz
#2 Es culpa de Ayuso.
