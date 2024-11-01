Silvia Intxaurrondo analiza en directo el último escrito del juez Peinado contra Begoña Gómez

El último auto del Juez Peinado en el que comunica a Begoña Gómez que su causa por malversación de fondos será juzgada por un juzgado popular, en caso de apertura de juicio, ha tenido una reacción inmediata en los medios de comunicación. La periodista también mencionó la queja de Isabel Díaz Ayuso por la coincidencia de los tiempos por el juicio de su pareja, dibujando una línea temporal bastante llamativa.