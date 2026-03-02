edición general
Silvia Abril, sobre 'Los domingos': "Me da pena que los jóvenes necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana"

La actriz y humorista española ha compartido su particular visión sobre una de las películas favoritas de los Premios Goya 2026.

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
No te preocupes, Silvia. La religión en general, y la cristiana en particular está en caída libre en España. Sobre todo entre los jóvenes.

elpais.com/expres/2026-03-02/el-declive-de-la-asignatura-de-religion-c
Findeton #9 Findeton
#1 Las creencias no se han ido de la sociedad, se han trasladado a la política.
jonolulu #7 jonolulu
Los curas siempre se han aferrado a los más jóvenes
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Se podría decir lo mismo del judaismo y del islam ... pero claro, el programa tendría que llamarse Los sábados o Los viernes ... y aquí eso es para otra cosa.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Tras ver la película, no entiendo por qué las instituciones católicas la enarbolan como una bandera positiva y los anticatólicos les siguen el juego considerándolo un blanqueamiento de lo que a todas luces es una historia de enajenación.
juliusK #6 juliusK
#2 hola te dejo critica de un aficionado de FilmAffinity que explica, creo que bastante bien porque es un panfleto. Yo añadiría que sui queremos ver un peliculón sobre enajenación causada por una secta ultrareaccionara hay que ver Camino de Javier Fesser que tambien se llevó un porrón de Goyas en el 2009 pero, claro, eran los tiempos de la ceja de ZP (hasta Bosé cejeaba).

"Sinceramente, no entiendo las críticas entusiastas de esta película. ¿De verdad la ha rodado una "no…   » ver todo el comentario
Equidislate #3 Equidislate
A mi me apena más que se aferre la gente mayor, que ya saben como funciona la fe cristiana de la iglesia católica y sus obispos.
juliusK #4 juliusK
Es una vergüenza para aquellos Goya del NO A LA GUERRA del 2003.. Por si había alguna duda, la Conferencia Episcopal les ha dado el premio "Bravo" a ambos panfletos ultrareaccionatios tan superchupis de modernos y tolerantes con las supersticiones identitarias de una tribu de la Edad del Bronce. Sugiero que "Hazte Oír" financie un panfletos similar sobre el reemplazo o sobre la planitud de la Tierra ya que todo el mundo tiene derecho a opinar, como esto siga como va, le van a dar Goyas a cascoporro.

Los obispos españoles premian a Rosalía, por 'Lux', y a Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos', con sus Premios ¡Bravo! share.google/rZ97c89XB6D0LZ6zW
#8 fpove
Gente, que es una pelicula y ficcion, cuenta una historia, nada mas, es puro entretenimiento.
