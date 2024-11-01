edición general
Silksong rompe Internet: El lanzamiento del nuevo Hollow Knight provoca caídas en Steam, eShop y PS Store

Minutos antes de su estreno, más de 240.000 espectadores se agolpaban en los chats de miles de canales de Twitch a la espera de poder descargar el esperado metroidvania. Cuando por fin llegó la hora, el aluvión de jugadores presionando el botón de descarga al mismo tiempo provocó la caída de Steam, impidiendo a muchos acceder de inmediato al título. La frustración llevó a buena parte de la comunidad a quedarse en Twitch, donde se congregaron hasta 310.000 espectadores simultáneos viendo a quienes sí lograron entrar al juego, más de 47.000.

6 comentarios
mariKarmo #1 mariKarmo
Bueno. Team Cherry y solo en 5 minutos acaba de hacerse asquerosamente multimegamillonaria.
0
#3 Eukherio
#1 Vendieron 15 millones del primero, y lo desarrollaron y publicaron ellos, que además creo que son 2 o 3. A 15 euros la unidad, restando descuentos, impuestos y lo que se llevan las plataformas seguramente ya eran bastante millonarios.
1
woody_alien #2 woody_alien
¿Rompe Internet? A mi el porno me funciona ¿Se ha roto algo o solo se han caído los servidores de una empresa?. Arde twitter X ...
0
#4 Eukherio
#2 Los servidores de varias durante media hora, que es impresionante para un juego indie desarrollado por un estudio enano.
1
woody_alien #5 woody_alien
#4 Pero no se ha roto Internet como cuando hay partido.
0
Nitros #6 Nitros
¿Y los de Steam esto no lo podrían haber previsto dado la cantidad de juegos en la wishlist?

Hubiese sido tan simple como hacer un lanzamiento por zonas a cada hora en vez de uno global.
0

