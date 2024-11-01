Silksong rompe Internet: El lanzamiento del nuevo Hollow Knight provoca caídas en Steam, eShop y PS Store

Minutos antes de su estreno, más de 240.000 espectadores se agolpaban en los chats de miles de canales de Twitch a la espera de poder descargar el esperado metroidvania. Cuando por fin llegó la hora, el aluvión de jugadores presionando el botón de descarga al mismo tiempo provocó la caída de Steam, impidiendo a muchos acceder de inmediato al título. La frustración llevó a buena parte de la comunidad a quedarse en Twitch, donde se congregaron hasta 310.000 espectadores simultáneos viendo a quienes sí lograron entrar al juego, más de 47.000.
| etiquetas: silksong , internet , steam , hollow , store
Hubiese sido tan simple como hacer un lanzamiento por zonas a cada hora en vez de uno global.