Silicon Valley está convirtiendo a los científicos en trabajadores temporales explotados

¿Por qué los multimillonarios tecnológicos atacan un sistema que les hizo enormemente ricos sin, prácticamente coste personal? Gran parte de esa financiación liberada se redirige a la industria tecnológica. A medida que se recorta presupuestos para ciencia, reciben miles de millones en contratos federales. Los ataques a la ciencia también crearon una nueva cantera de talento que pueden explotar: los investigadores de STEM recién desempleados. "Dependemos cada vez más del altruismo de investigadores que no quieren abandonar su campo".