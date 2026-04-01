Silicon Valley está convirtiendo a los científicos en trabajadores temporales explotados

¿Por qué los multimillonarios tecnológicos atacan un sistema que les hizo enormemente ricos sin, prácticamente coste personal? Gran parte de esa financiación liberada se redirige a la industria tecnológica. A medida que se recorta presupuestos para ciencia, reciben miles de millones en contratos federales. Los ataques a la ciencia también crearon una nueva cantera de talento que pueden explotar: los investigadores de STEM recién desempleados. "Dependemos cada vez más del altruismo de investigadores que no quieren abandonar su campo".
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Los científicos reciben financiación por proyecto. Llevan años siendo "trabajadores temporales".
La realidad es que en EE.UU mandan las megacorporaciones y la industria militar dedicándose recursos en direcciones estratégicas que hagan mantener su status.
Los megamillonarios necesitan una infraestructura científica y un ejercito potente para mantener el control de los recursos de medio planeta que a su vez retroalimentan su poder.
Sillicon Valey no es más que un exponente de todo esto, por lo que en realidad es al revés, muchos científicos que han visto financiadas sus carreras con éxito, les dan la espalda cuando pueden.