El silencioso submarino español S-81 entra en juego en un cada vez más tensionado Mediterráneo

nuevo submarino Isaac Peral (S-81) de la Armada Española participa por primera vez en la operación de seguridad marítima Sea Guardian, una misión de la OTAN centrada en la vigilancia y la estabilidad del Mediterráneo. Durante una misión de más de un mes, el S-81 tiene el objetivo de dar apoyo en la lucha contra el terrorismo y al fortalecimiento de las capacidades regionales de seguridad marítima dentro del marco de la Alianza Atlántica.
Modos en que puede usarse contra el terrorismo:
1. Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)
* Monitorizar rutas marítimas sospechosas, puertos y zonas costeras para detectar movimientos de personas, embarcaciones o contrabando.
* Recolectar señales electrónicas que puedan ayudar a identificar comunicaciones o patrones de actividad (SIGINT de carácter general, no técnicas de intrusión).
2. Inserción y extracción encubierta de fuerzas especiales
No me imagino un submarino deteniendo a terroristas