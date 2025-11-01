El silencioso submarino español S-81 entra en juego en un cada vez más tensionado Mediterráneo

nuevo submarino Isaac Peral (S-81) de la Armada Española participa por primera vez en la operación de seguridad marítima Sea Guardian, una misión de la OTAN centrada en la vigilancia y la estabilidad del Mediterráneo. Durante una misión de más de un mes, el S-81 tiene el objetivo de dar apoyo en la lucha contra el terrorismo y al fortalecimiento de las capacidades regionales de seguridad marítima dentro del marco de la Alianza Atlántica.