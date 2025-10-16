El silencio que envuelve los secuestros de mujeres alauitas en Siria: una denuncia ignorada

Mientras Occidente celebra la “normalización democrática” de Siria bajo sus nuevas autoridades, en varias regiones del país se extiende una ola de secuestros de mujeres y niñas alauitas que apenas ha despertado interés en los grandes medios internacionales. Las denuncias difundidas desde hace meses por las familias de las víctimas y por activistas en redes sociales describen una realidad aterradora: desapariciones a plena luz del día, peticiones de rescates, violencia física, amenazas de matrimonios forzados y de esclavitud sexual.