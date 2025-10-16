edición general
El silencio que envuelve los secuestros de mujeres alauitas en Siria: una denuncia ignorada

Mientras Occidente celebra la “normalización democrática” de Siria bajo sus nuevas autoridades, en varias regiones del país se extiende una ola de secuestros de mujeres y niñas alauitas que apenas ha despertado interés en los grandes medios internacionales. Las denuncias difundidas desde hace meses por las familias de las víctimas y por activistas en redes sociales describen una realidad aterradora: desapariciones a plena luz del día, peticiones de rescates, violencia física, amenazas de matrimonios forzados y de esclavitud sexual.

Esto es lo que defendían algunos por aquí.
Siria ahora esta dentro del mundo libre y genocida,tiene barra libre porque está del lado de los buenos y en el futuro dicen que serán demócratas.
Colau saca la Flotilla :troll:
 media
