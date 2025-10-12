¿Qué sigue para Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel?  

Una vez finalice el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, como parte del “plan de paz” de Donald Trump para Gaza, quedará un interrogante: ¿qué pasará con el conflicto en la Franja de Gaza? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que no permitirá la reagrupación de Hamás, mientras que dirigentes de la milicia han reiterado que el desarme está fuera de discusión. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos sostiene que "presionará para que la paz en Medio Oriente sea duradera", actuando como mediador en caso de