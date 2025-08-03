Sigue la desigualdad en la financiación por habitante en España: de 3.215 euros por valenciano a 4.313 por cántabro

La última liquidación del sistema de financiación autonómico, la de 2023, vuelve a poner en evidencia el agravio a la Comunitat Valenciana de un modelo que acumula ya nueve años caducado y permanece a la espera de su reforma. Los valencianos volvieron a situarse en el último puesto de la cola del conjunto de Comunidades Autónomas de régimen común en recursos recibidos por habitante. En concreto, recibieron 199 euros menos que la media y 1.098 menos que los habitantes de Cantabria, que repitió como la región más favorecida con 4.313 euros por