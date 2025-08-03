edición general
4 meneos
31 clics
Sigue la desigualdad en la financiación por habitante en España: de 3.215 euros por valenciano a 4.313 por cántabro

Sigue la desigualdad en la financiación por habitante en España: de 3.215 euros por valenciano a 4.313 por cántabro

La última liquidación del sistema de financiación autonómico, la de 2023, vuelve a poner en evidencia el agravio a la Comunitat Valenciana de un modelo que acumula ya nueve años caducado y permanece a la espera de su reforma. Los valencianos volvieron a situarse en el último puesto de la cola del conjunto de Comunidades Autónomas de régimen común en recursos recibidos por habitante. En concreto, recibieron 199 euros menos que la media y 1.098 menos que los habitantes de Cantabria, que repitió como la región más favorecida con 4.313 euros por

| etiquetas: infrafinanciación valenciana , españoles de tercera
3 1 0 K 55 actualidad
14 comentarios
3 1 0 K 55 actualidad
#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#8 ¿Y que tiene que ver eso con la financiación? Pon tu autonomía a ver que tal.
0 K 15
Pertinax #10 Pertinax *
#9 Pues que a más financiación, mayor latrocinio. El Español se olvida del modo en que afecta este a los valencianos, por lo que sea, todo es culpa de Madrit, para variar.

Sin problema:
casos-aislados.com/Caso-por-comunidad.php?Comunidad=País Vasco

Ahí siguen también. Y las excusas, parecidas.
0 K 19
#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#10 Menuda sandez. Eso es como si te reducen el sueldo porque a tu empresa no le gusta en que te gastas tu dinero, como si lo quemas.

Encima todos los de tu perfil, son los que seguían diciendo lo mismo cuando el botánic estaba ya 8 años desde que echamos a los de la anterior adminsitración. Mentando como enajenados cosas de la administración anterior a pesar de que hacía 8 años que no estaban. ¿O es que eres cántabro?
0 K 15
Pertinax #12 Pertinax *
#11 No estoy diciendo que sea causa/consecuencia. Tan solo muestro la hipocresía y cinismo de algunos a quienes no les molesta el olor de sus propias ventosidades.

Infrafinanciada y saqueada por propios valencianos, a quienes lo segundo parece no importarles. Esto es así.
0 K 19
#13 Tunguska08Chelyabinsk13
#12 ¿Y que le dices al que no vota a ninguno de esos partidos?, ¿jódete?

Infrafinancia por los españoles, ahí puedes incluir a los valencianos que les de igual. Robada por todo el mundo, que Zaplana era murciano.
0 K 15
Pertinax #14 Pertinax
#13 El enemigo externo de toda la vida.
0 K 19
NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
Claro, porque el dinero que no se gasta en un valenciano el estado, es hueco de mercado para las empresas, la Gürtel...

Por eso no avisaron de la riada
0 K 20
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Y no contentos con ser los peor financiados de España, curiosamente nos sale a pagar. Contribuyentes netos, el único caso de pobre y encima finaciador de autonomías más ricas. Décadas trasvasando el dinero de los impuestos de los valencianos a otras partes de España, siendo más pobres que la media.
0 K 15
Pertinax #3 Pertinax
#1 Y aún así seguís votando a quienes os han robado millones y millones de euros.
0 K 19
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Si. Esto lleva así gobernado Lerma, Zaplana, Olivas, Camps, Puig, Mazón y González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez.
0 K 15
#4 Leon_Bocanegra
Pobres valencianos. Me temo que van a tener que votar PPSOE aun más fuerte en futuras elecciones.
0 K 12
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 Eso haremos, nos gustan las sucursales, que se desvivan, para agradar a la sede madrileña. Pero los datos son los que son, independiemente de lo que vote el valenciano medio.
0 K 15

menéame