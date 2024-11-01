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El significado de la historia

China no se anda por las ramas. El discurso de recepción de Xi Jinping, quién sabe si también de bienvenida, a Trump no ha podido ser más claro: "Si China y Estados Unidos pueden superar la llamada 'Trampa de Tucídides' e inaugurar un nuevo paradigma en las relaciones entre grandes potencias; si podemos unir fuerzas para afrontar los desafíos globales y brindar mayor estabilidad al mundo; si podemos velar por el bienestar de nuestros dos pueblos y el futuro y destino de la humanidad, y crear conjuntamente un futuro brillante [...]

| etiquetas: china , usa , eeuu , relaciones , trump , xi jinping , geopolítica
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2 comentarios
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ombresaco #1 ombresaco *
Nombrar "la trampa de le Tucídides" en presencia de Trump tiene ventajas e inconvenientes. Como inconveniente, se va a enfadar, y no ayuda. Eso puede decirlo un analista, o en discursos internos, pero como político, pienso que es un error estratégico. Como ventaja, posiblemente no ocurra durante la visita sino unos días más tarde, cuando a alguien de su equipo le dé por buscarlo. Aunque no es descartable que prefieran no decírselo.
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reithor #2 reithor
Lo que tiene delante Xi es la trompa de trumpidices, un ser que no recuerda palabras de más de tres sílabas.
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