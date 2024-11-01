El significado de la historia

China no se anda por las ramas. El discurso de recepción de Xi Jinping, quién sabe si también de bienvenida, a Trump no ha podido ser más claro: "Si China y Estados Unidos pueden superar la llamada 'Trampa de Tucídides' e inaugurar un nuevo paradigma en las relaciones entre grandes potencias; si podemos unir fuerzas para afrontar los desafíos globales y brindar mayor estabilidad al mundo; si podemos velar por el bienestar de nuestros dos pueblos y el futuro y destino de la humanidad, y crear conjuntamente un futuro brillante [...]