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¿Qué significa la entrevista de Évole al Fiscal General?

¿Qué significa la entrevista de Évole al Fiscal General?  

En RNE sobre caso Koldo, Kitchen y sobre la entrevista al fiscal Álvaro García Ortiz y la sorpresa que tuvo cuándo fueron a por él siendo del establisment y no un independentista,sindicalista,podemita o cantante. Él,que pertenecía a la clase impune ,que se reunía con Dolores Delgado en casa de Inda,fue condenado por miembros del supremo que conocía desde hace muchos años. Él sabía de las acciones de la mafia judicial y no actuó y cuándo fueron a por el,ya era tarde porque la derecha judicial, cuando se hizo incómodo,no hace prisioneros...

| etiquetas: significado , entrevista , évole , fiscal general
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3 comentarios
7 2 0 K 112 actualidad
#3 lawerka
Si la felación es fuera de horario infantil, creo que es legal
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#1 chavi *
Significa que el exFGE fué entrevistado por Evole
Asi de sencillo.

Nada más
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cocolisto #2 cocolisto
#1 Vale Castelar.
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menéame