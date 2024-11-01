La sífilis circulaba por América hace 5.500 años, según un estudio

El origen y expansión de la sífilis es una cuestión todavía incierta; algunos defienden que la enfermedad, causada por la bacteria Treponema pallidum, surgió en América y pasó a Europa a finales del siglo XV, y otros, que estaba en Europa antes del contacto con los americanos.Ahora, el análisis de un antiguo genoma de T.pallidum -el patógeno responsable de la sífilis, el pian, el bejel y la pinta- ha demostrado que la bacteria estaba presente en América hace 5.500 años, 3.000 años antes de los registros genéticos más antiguos de este patógeno.
| etiquetas: sífilis , colombia , américa , bacteria , secuenciación adn , prehistoria
- ¿Que por qué no enlazo directamente al estudio en Science? porque lo enlazo aquí www.science.org/doi/10.1126/science.aee7963 donde podéis ver que, dejando a un lado que está en inglés, realmente dice hasta casi que menos, porque acceder a la parte interesante implica tener registro.
- ¿Por qué enlazo a yahoo en vez de a otra? porque ha sido la segunda web donde he encontrado la noticia sin muro de pago.
- Espera ¿he dicho segunda? ¿por qué no la primera? porque la primera fue la de "muy interesante", he ido a ponerla y el primer flipe ha sido ver que esa web tiene un ban en menéame porque, segundo flipe, "muy interesante" está dentro de okdiario.
El mundo se va a la mierda.