La sífilis circulaba por América hace 5.500 años, según un estudio

El origen y expansión de la sífilis es una cuestión todavía incierta; algunos defienden que la enfermedad, causada por la bacteria Treponema pallidum, surgió en América y pasó a Europa a finales del siglo XV, y otros, que estaba en Europa antes del contacto con los americanos.Ahora, el análisis de un antiguo genoma de T.pallidum -el patógeno responsable de la sífilis, el pian, el bejel y la pinta- ha demostrado que la bacteria estaba presente en América hace 5.500 años, 3.000 años antes de los registros genéticos más antiguos de este patógeno.