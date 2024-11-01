edición general
142 meneos
807 clics
Las siete preguntas de Bernie Sanders que (muchos) nos formulamos: ¿Quién votó por el fin del mundo tal como lo conocemos?

Las siete preguntas de Bernie Sanders que (muchos) nos formulamos: ¿Quién votó por el fin del mundo tal como lo conocemos?

Una imagen resume el desconcierto del momento histórico que vivimos. Bernie Sanders, un hombre de más de ochenta años con el cabello alborotado por mil batallas perdidas y con la voz ronca de quien lleva décadas vociferando en el desierto, manifestó una serie de incógnitas sobre el futuro que estamos construyendo. En el imponente Senado de los Estados Unidos, Sanders hizo una autopsia del mañana con preguntas que hoy parecen no tener respuesta.

| etiquetas: bernie sanders , preguntas
70 72 0 K 504 actualidad
10 comentarios
70 72 0 K 504 actualidad
Comentarios destacados:    
Torrezzno #3 Torrezzno *
Muy buen discurso y da en el clavo en todo. Llevo mucho tiempo diciendo que hay que socializar la IA. Europa tiene que tener sus propios centros de datos y modelos libres entrenados de forma ética, sin fine tunning explotadores en África ni ingeniería social perversa para generar adicción.

Lo que no tengo tan claro es que sea tan distuptiva para el mercado laboral. No tiene sentido para reemplazar a gente que cobre poco ya que el coste de inferencia es altisimo. Si la IA es hoy tan barata de usar es porque vive de dinero prestado de los venture capital, es una carrera loca por la AGI.
4 K 61
#4 beldin
#3 una ia p2p descentralizada parece la solucion obvia pero ¿quien la programa? ¿bajo que parametros? ¿etica como modulo o integrada en la arquitectura? a titulo personal creo que tendriamos que pisar el freno, contestar antes a preguntas y buscar una direccion consensuada, y la ia quizas aun no elimine el trabajo manual pero el de oficina puede estar seriamente comprometido, a grandes rasgos una ia en el catastro o registro de la propiedad posiblemente fuese mas eficiente que los humanos en el manejo de datos. Y si se considera que los puestos mas comprometidos no son los de la clase baja hay un problema muy serio en otros estratos.
2 K 18
Torrezzno #6 Torrezzno
#4 es que el de oficina tampoco. El mejor caso de uso de los LLM es la programación porque todo es verificable: tienes tests, tienes el compilador. Aún así introduce bugs muy muy sutiles y difíciles de resolver, y no entiende la ambigüedad, si el "operador" no le da la información correcta el output será valido pero incorrecto.

Ahora imagina contabilidad, la IA puede verificar que el debe y el haber cuadran y haberse equivocado de cuenta contable. El resultado es un desastre.

No es todo tan facil. Aquí hay mucho hype y el objetivo final es ahorrar dinero. Tu despides a tus empleados y te ahorras 20, 10 para mi y 10 para ti. Pero la realidad es que los radiólogos siguen ahí.
2 K 31
#9 beldin
#6 si, pero supongo que a medida que los modelos mejores tendran menos de esos fallos o delirios. esto comparativamente hablando parece una revolucion industrial 2.0 por el momento tenemos el vapor pero no sabemos que hacer con el, y lo que mas me preocupa es en manos de quien esta, si los algoritmos de las rrss ya nos alinean algo que es capaz de predecir mejor nuestros patrones me parece terrorifico como medio de control
1 K 25
#10 Zesty
#6 Piensa en todo lo que ha avanzado la IA en estos 2 o 3 años en los que "ha nacido", dentro de 5 años (o algo más) todo eso que dices estará más que pulido y en 10 años se pueden cumplir perfectamente las predicciones de empleo perdido por la IA en USA que dice Bernie, esto acaba de empezar...
0 K 6
Sr.No #8 Sr.No
#3 aunque no la explotaras directamente, siempre cabe la posibilidad de implantación e integración en terceros y que aunque no genere un beneficio económico directo (venta directa) sí pueda ayudar y promover los negocios y la industria local.
1 K 19
azathothruna #1 azathothruna
El gringo promedio que simplemente se cree que su pais es el centro del universo y por ser gringo, se merece todo.
No acepta la derrota de vietnam (es aun tabu hablar de esa guerra) ni en afganistan.
Y encima ni se atreven a cambiar sus sistema electoral
0 K 15
#7 Poligrafo *
#1 El otro dia echaron Forest Gum por la tele y me di cuenta de la asquerosa propaganda yankee que es, por suerte hollywood ya no sirve como altavoz de propaganda, lo malo que ahora tienen Facebook, Instagram, Google, Twitter etc.
0 K 7
Febrero2034 #2 Febrero2034
Nadie, los mundos no se votan, los mundos son.
0 K 7
#5 Albarkas
#2 Los mundos se sufren. No nos dejan elegirlos.
2 K 32

menéame