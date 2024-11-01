Las siete preguntas de Bernie Sanders que (muchos) nos formulamos: ¿Quién votó por el fin del mundo tal como lo conocemos?

Una imagen resume el desconcierto del momento histórico que vivimos. Bernie Sanders, un hombre de más de ochenta años con el cabello alborotado por mil batallas perdidas y con la voz ronca de quien lleva décadas vociferando en el desierto, manifestó una serie de incógnitas sobre el futuro que estamos construyendo. En el imponente Senado de los Estados Unidos, Sanders hizo una autopsia del mañana con preguntas que hoy parecen no tener respuesta.