Siete perros escapan de traficantes en China liderados por un Corgi para volver a casa  

Una historia de lealtad y supervivencia extrema está dando la vuelta al mundo tras viralizarse en redes sociales. Un grupo de siete perros que habían sido robados por traficantes de carne en el noreste de China logró lo impensable: escapar de sus captores y recorrer una distancia de 17 kilómetros para regresar a su hogar. Lo que siguió fue una travesía de dos días que puso a prueba el instinto y la cohesión del grupo. La manada, compuesta por razas tan variadas como Golden Retrievers, Labradores, Pekineses y un Pastor Alemán, fue liderada...