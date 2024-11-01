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Siete perros escapan de traficantes en China liderados por un Corgi para volver a casa

Siete perros escapan de traficantes en China liderados por un Corgi para volver a casa  

Una historia de lealtad y supervivencia extrema está dando la vuelta al mundo tras viralizarse en redes sociales. Un grupo de siete perros que habían sido robados por traficantes de carne en el noreste de China logró lo impensable: escapar de sus captores y recorrer una distancia de 17 kilómetros para regresar a su hogar. Lo que siguió fue una travesía de dos días que puso a prueba el instinto y la cohesión del grupo. La manada, compuesta por razas tan variadas como Golden Retrievers, Labradores, Pekineses y un Pastor Alemán, fue liderada...

| etiquetas: fuga , traficantes de carne , changshuang , jilin , corgi , lealtad , compañeros
8 1 0 K 124 Animaléame
3 comentarios
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azathothruna #1 azathothruna
Creo que ya hace decadas era ilegal comer perro en china, solo hace unos años lo es en corea del sur.
Bueno, los traficantes van a ser reeducados a base de bien.
1 K 26
#3 DatosOMientes
Vaya basurIA de artículo.
0 K 11
#2 yukatan *
joder que historia mas rara..... siete perros por la carretera... les siguen con un dron en lugar de rescatarles de un posible atropello. 2 dias de travesia. Rompieron las jaulas todos??? se escaparon juntos... no se parece una peli de pixar.
0 K 10

menéame