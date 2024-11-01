edición general
Siempre en el equipo de David Uclés

Uclés es un autor singular y luminoso y se está revelando también como una figura pública relevante, a pesar de las campañas de acoso y de odio que le han venido dirigiendo los ultras tras explicarle a Isabel Díaz Ayuso que en su modelo de Madrid, ni siquiera un premio Nadal (la dotación de este galardón es de trescientos mil euros) puede pagarse un piso en el que vivir. Relacionada: www.meneame.net/story/david-ucles-cancela-ponencia-sobre-guerra-civil-

2 comentarios
DORO.C #1 DORO.C
Este tío es un fantasmón, sólo hace falta escucharle 5 minutos. Menudo discurso más impostado.
Cehona #2 Cehona
#1 Con que saque de sus casillas al egocentrista de Reverte, ya me es útil.
Y si de paso solivianta a los trumpistas patrios, más.
