Siempre en el equipo de David Uclés

Uclés es un autor singular y luminoso y se está revelando también como una figura pública relevante, a pesar de las campañas de acoso y de odio que le han venido dirigiendo los ultras tras explicarle a Isabel Díaz Ayuso que en su modelo de Madrid, ni siquiera un premio Nadal (la dotación de este galardón es de trescientos mil euros) puede pagarse un piso en el que vivir. Relacionada: www.meneame.net/story/david-ucles-cancela-ponencia-sobre-guerra-civil-
Y si de paso solivianta a los trumpistas patrios, más.