La sicalíptica meta-geopolítica de Epstein: doble agente del Mossad y Banca Rothschild

El pedófilo megalomaníaco israelí alardeó a Peter Thiel, mandamás de Palantir, que “represento” a los Rothschild, más de lo que cualquiera pueda imaginar: “Como probablemente ya sabes, represento a los Rothschild. Esperaba encontrar una forma de que el banco, que tiene 160 mil millones de dólares en gestión, hiciera algo en el ámbito tecnológico”. Bloomberg reveló que Ariane de Rothschild se reunió con Epstein varias veces entre 2013 y 2019 y que el pedófilo israelí introdujo al grupo bancario a líderes de alto nivel de la industria bancaria...