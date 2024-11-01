edición general
18 meneos
15 clics
El show de Trump: una operación de lavado de imagen a Israel y un respaldo al genocidio

El show de Trump: una operación de lavado de imagen a Israel y un respaldo al genocidio

Trump y sus aliados impulsan la segunda fase de la normalización del genocidio israelí, con el fin de rescatar la imagen de Israel, detener la presión social internacional y garantizar la ocupación y el apartheid en Palestina. Tras dos años de crímenes masivos contra la población civil palestina en Gaza y Cisjordania, asistimos a la segunda fase de la normalización del genocidio, a través de la teatralización y el relato. Donald Trump ha salido al rescate del Gobierno de Netanyahu y ha iniciado una operación de lavado de imagen con la que ...

| etiquetas: genocidio palestino , trump , gaza , israel , apartheid , cisjordania
15 3 0 K 111 actualidad
3 comentarios
15 3 0 K 111 actualidad
Spirito #1 Spirito
Cerdos como éstos se cargan lo bueno que tiene la Humanidad.

Qué ascazo y ¡qué impotencia!
3 K 40
JuanCarVen #3 JuanCarVen
Menuda bufonada nos está tratado de colar Trump. Ni han parado los ataques ni entra ayuda humanitaria. Se siguen muriendo igual que hace una semana de hambre o enfermedades y dentro de un mes estará todo igual o peor. Pero nos tratan de vender que el genocidio se acabó, hay que ser descerebrado o Hdlgp para seguir semejante broma macabra.
2 K 19
Veelicus #2 Veelicus
Ni olvido ni perdon.
1 K 18

menéame