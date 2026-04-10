El shock del petróleo provocado por la guerra con Irán eleva la inflación en Estados Unidos al 3,3%. Se espera que empeore [ENG]

Un aumento de los precios del gas impulsado por la guerra ayudó a elevar la inflación en Estados Unidos hasta el 3,3% en marzo, marcando el ritmo anual más rápido en casi dos años, según mostraron el viernes nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. En términos mensuales, los precios subieron un 0,9%, el triple del 0,3% registrado en febrero, cuando la inflación era del 2,4%, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumo. Los precios de la gasolina subieron un récord del 21,2% durante el mes.