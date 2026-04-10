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El shock del petróleo provocado por la guerra con Irán eleva la inflación en Estados Unidos al 3,3%. Se espera que empeore [ENG]

El shock del petróleo provocado por la guerra con Irán eleva la inflación en Estados Unidos al 3,3%. Se espera que empeore [ENG]

Un aumento de los precios del gas impulsado por la guerra ayudó a elevar la inflación en Estados Unidos hasta el 3,3% en marzo, marcando el ritmo anual más rápido en casi dos años, según mostraron el viernes nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. En términos mensuales, los precios subieron un 0,9%, el triple del 0,3% registrado en febrero, cuando la inflación era del 2,4%, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumo. Los precios de la gasolina subieron un récord del 21,2% durante el mes.

| etiquetas: precios , gasolina , petroleo , inflación , estados , unidos , irán
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4 comentarios
3 1 0 K 59 actualidad
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Roban el petróleo venezolano, provocan una crisis que dispara su precio... Profit!!!

Para que luego digan que el trompas es tonto.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
#1 Tonto útil
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Raziel_2 #3 Raziel_2
#1 Me salió el otro dia un video de un estadounidense que respondía a un MAGA porque este último se reía de España y Francia a raiz de un twit de Trump donde nos decía que nos buscaremos nuestro propio petroleo, y que viva Trump...

Se ve que a ellos tambien les va a empezar a hacer falta empezar a buscarse su petróleo o empezar a gastar las reservas antes de que la gente se empiece a enfadar.
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hackerman #4 hackerman
Todo esto acaba de empezar en españita estamos muy tranquilos...
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menéame