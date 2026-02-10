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Shin Bet impidió a periodista ruso subir al avión de Netanyahu

Shin Bet impidió a periodista ruso subir al avión de Netanyahu

El periodista independiente israelí-ruso Nick Kolyohin fue retirado esta mañana por agentes del Shin Bet del avión Ala de Sión tras abordar el avión para el vuelo de Netanyahu a Washington, según informa el Canal 12. Kolyohin afirma que inicialmente había recibido autorización de la Oficina del Primer Ministro para embarcar en el vuelo junto con otros periodistas.

| etiquetas: shin bet , ala de sion , periodista , netahanyu , avión
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2 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
Cehona #2 Cehona
Lo cual confirma que los periodistas estan geolocalizados por todos los ejercitos y usados para "neutralizar" dirigentes.
Israel acaba de confirmar como se ha cargado a los dirigentes iraníes.
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menéame