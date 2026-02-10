Shin Bet impidió a periodista ruso subir al avión de Netanyahu

El periodista independiente israelí-ruso Nick Kolyohin fue retirado esta mañana por agentes del Shin Bet del avión Ala de Sión tras abordar el avión para el vuelo de Netanyahu a Washington, según informa el Canal 12. Kolyohin afirma que inicialmente había recibido autorización de la Oficina del Primer Ministro para embarcar en el vuelo junto con otros periodistas.