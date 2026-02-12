Sheinbaum responde a Ayuso tras comparar México con Cuba o Nicaragua: "No vale la pena, pero es absolutamente falso"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido a Isabel Díaz Ayuso, que en un discurso este miércoles equiparaba al país latinoamericano con Cuba o Nicaragua. En una comparecencia ante los medios, la presidenta ha sido preguntada por las palabras de Ayuso, a las que, al principio, ha dudado en responder: "No sé si vale la pena".