Sheinbaum responde a Ayuso tras comparar México con Cuba o Nicaragua: "No vale la pena, pero es absolutamente falso"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido a Isabel Díaz Ayuso, que en un discurso este miércoles equiparaba al país latinoamericano con Cuba o Nicaragua. En una comparecencia ante los medios, la presidenta ha sido preguntada por las palabras de Ayuso, a las que, al principio, ha dudado en responder: "No sé si vale la pena".

Tiene razón. Responder a esta tarada no vale la pena.
"La tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos, contaminando naciones enteras", decía Ayuso, para después alabar a Estados Unidos por ser, según la presidenta madrileña, "el faro del mundo libre".

No hay mayor desprecio que no hacer aprecio...responder a las estupideces de esta tarada sería darle demasiada importancia y no vale la pena ni mencionarla.
Responder a una mierda no vale la pena.
Ayuso, con cierta frecuencia, pierde la oportunidad de estar callada.
Madrĺ es el mundo dentro del mundo
