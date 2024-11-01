SGE y ENUSA sellan una alianza para el combustible de la nueva generación de reactores nucleares modulares

SGE ha firmado dos acuerdos de cooperación con las españolas ENUSA Industrias Avanzadas y GNF ENUSA Nuclear Fuel (GENUSA) para reforzar su estrategia de combustible nuclear y apoyar el despliegue en Europa del reactor modular pequeño BWRX-300. La compañía sostiene que ambos pactos le permitirán ganar capacidad en planificación de compras, desarrollo de cadena de suministro y preparación técnica para futuras entregas de combustible a una flota de SMR en distintos mercados europeos.