El sexo de IA se vende y OpenAI quiere una parte

El sexo vende, y OpenAI lo sabe. La nueva política de "erótica para adultos verificados" de la empresa sigue la verdad más antigua de internet: que el sexo es lo único por lo que la gente paga de manera confiable en línea. Un auge de compañeros de AI que generará 120 millones de dólares solo este año es la última prueba. Casi el 20% de los adultos estadounidenses han admitió haber conversado con un bot de IA destinado a simular una pareja romántica.