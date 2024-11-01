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Sevilla recupera su cuarta posición y supera la barrera de los 700.000 habitantes

Sevilla recupera su cuarta posición y supera la barrera de los 700.000 habitantes

Las cifras provisionales del INE confirman que la ciudad alcanza los 700.324 habitantes después de 2013 y vuelve a ser la cuarta ciudad más poblada de España.

| etiquetas: sevilla , cuarta , 700000 , ine
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4 comentarios
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#2 Leclercia_adecarboxylata *
# 1 Me encantan tus comentarios, son muy graciosos.
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#3 EISev
#2 y nadie le replica, por qué será
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
en no más de una década Málaga superará en población a Sevilla, pueden irse haciendo a la idea de quedarse únicamente como la capital administrativa de Andalucía, pues la capital turística y económica hace tiempo que es otra (Málaga) y la cultural siempre ha sido otra, especialmente por el peso de su universidad (Granada). que les jodan mucho, a ver si se independizan y dejan al resto de Andalucía en paz!
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mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
#1 el monger spamer del primer comentario ataca de nuevo!!!!!!
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menéame