Por qué el judío Seth Rogen «nunca viviría en Israel»: sus impactantes comentarios sobre la educación sionista (Eng)

Durante una conversación mantenida en 2020 con el presentador Marc Maron, Rogen habló de cómo le presentaron Israel en la educación judía que recibió durante su infancia. «Como judío, me han contado un montón de mentiras sobre Israel durante toda mi vida», dijo. «Nunca te dicen que allí vivía gente. Te hacen creer que estaba ahí, vacío, como si dijeras: "Oh, la puerta está abierta"».