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Por qué el judío Seth Rogen «nunca viviría en Israel»: sus impactantes comentarios sobre la educación sionista (Eng)

Por qué el judío Seth Rogen «nunca viviría en Israel»: sus impactantes comentarios sobre la educación sionista (Eng)

Durante una conversación mantenida en 2020 con el presentador Marc Maron, Rogen habló de cómo le presentaron Israel en la educación judía que recibió durante su infancia. «Como judío, me han contado un montón de mentiras sobre Israel durante toda mi vida», dijo. «Nunca te dicen que allí vivía gente. Te hacen creer que estaba ahí, vacío, como si dijeras: "Oh, la puerta está abierta"».

| etiquetas: seth rogen , israel , sionismo , judío , nunca viviría
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5 comentarios
15 4 0 K 296 actualidad
#2 soberao *
Lo que dice Úrsula Von der Leyen, que aquello antes era "un desierto". No había olivos en el monte de los olivos, los puso el sionismo cuando robó la tierra y el agua a los palestinos.
Que el sionismo hizo el desierto florecer: www.middleeastmonitor.com/20230427-ursula-von-der-leyen-slammed-for-yo
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Buena su serie The Studio. También es productor ejecutivo de The Boys
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#3 txepel *
After the podcast episode aired, Rogen faced criticism from some Jewish organisations and commentators who argued his remarks oversimplified complex history. In follow-up interviews later in 2020, he clarified that he supports Israel's right to exist and does not advocate for its disappearance.

Mensaje captado, apuesto a que no ha vuelto a hablar sobre el tema.
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arcangel2p #5 arcangel2p
#3 en la pròpia noticia que citas ya dicen que no ha vuelto a tocar el tema públicamente.
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#4 Lusco2
Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra.
El eslogan es chulo y pegadizo
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menéame