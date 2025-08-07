Servinabar pagó 30.000 euros por el primer año de alquiler del ático de Santos Cerdán

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, utilizó Servinabar, la empresa de la que supuestamente poseía un 45% y que canalizó las mordidas de la trama del caso Ábalos, para pagar su primer año de alquiler en un lujoso ático de la calle Hilarión Eslava de Madrid. Un inmueble de 160 metros cuadrados, con una gran terraza y tres habitaciones. Así se extrae del informe de la Hacienda navarra, que refleja un pago por parte de la constructora de 29.598,22 euros