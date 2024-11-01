La servidumbre perfeccionada: esclavos del algoritmo, prisioneros del clic

La ultraderecha señala al migrante, al pobre, al disidente, al queer. Pero el verdadero enemigo está en los consejos de administración, en los algoritmos que moldean el pensamiento, en los tratados comerciales que blindan el expolio.
| etiquetas: redes sociales , algoritmo , internet
Hay que impulsar redes de ayuda mutua. Frente al “sálvese quien pueda”, construir redes de cuidados, bancos de tiempo, cooperativas de consumo, espacios de resistencia cotidiana, porque la solidaridad no es un valor abstracto: es una práctica concreta que puede desmontar el individualismo neoliberal.
La desobediencia institucional debiera ser otro pilar fundamental del tránsito hacia una más sociedad más justa, sin esperar a que un gobierno nos salve de la catástrofe. La izquierda debe… » ver todo el comentario
Por qué no hablan en términos económicos? Cuánto suma lo que roban los inmigrantes y cuánto suma lo que roban señores de bien con traje?