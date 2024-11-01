edición general
4 meneos
2 clics
El Servicio de Salud de Asturias llama a 75.000 mujeres al año para hacerles el cribado del cáncer de mama

El Servicio de Salud de Asturias llama a 75.000 mujeres al año para hacerles el cribado del cáncer de mama

La Consejería considera que el programa asturiano para la detección precoz de este tipo de tumores «tiene unos tiempos adecuados».

| etiquetas: mujeres , cáncer de mama , cáncer , asturias , psoe , sanidad pública
3 1 0 K 56 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 56 actualidad

menéame