¿Será Francia un estado federal antes que España?

Un reciente estudio del Institut Français d'Opinion Publique (IFOP), publicado a finales de agosto de 2025, ha revelado un cambio sísmico en el sentir de la población francesa, poniendo en tela de juicio el modelo de "estado-nación" centralizado que ha definido al país durante siglos. Los datos son contundentes: el 84% de los franceses apoya la enseñanza de la historia regional en las escuelas y el 64% está a favor de la co-oficialidad de las lenguas regionales en sus respectivos territorios. Incluso en París el 71% se muestra a favor

themarquesito #1 themarquesito
Ley de los titulares de Betteridge: Si un titular está escrito en forma de pregunta, la respuesta al mismo es no.
capitan__nemo #2 capitan__nemo
España ya es un estado federal o casi federal pero aqui se llaman autonomias. Estado autonomico vs estado federal.
Otra excepcion iberica.
#3 txepel *
#2 El artículo lo comenta, que mientras en España el debate está estancado y de hecho hay voces a favor de la recentralización en Francia está empezando y parece que hay tanto entusiasmo que pueden ir más allá de un estado de autonomías.

Me parece wishfull thinking. Históricamente París ha impuesto su voluntad a la periferia.
#4 slender_1 *
La gente allí está tan hasta de Paris como aquí de Mordrid.
