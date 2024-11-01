¿Será Francia un estado federal antes que España?

Un reciente estudio del Institut Français d'Opinion Publique (IFOP), publicado a finales de agosto de 2025, ha revelado un cambio sísmico en el sentir de la población francesa, poniendo en tela de juicio el modelo de "estado-nación" centralizado que ha definido al país durante siglos. Los datos son contundentes: el 84% de los franceses apoya la enseñanza de la historia regional en las escuelas y el 64% está a favor de la co-oficialidad de las lenguas regionales en sus respectivos territorios. Incluso en París el 71% se muestra a favor