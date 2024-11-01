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Por qué será carísimo completar el álbum 2026 (Mundial futbol)  

Completar el álbum de cromos del mundial de futbol 2026 cuesta nada menos que 1569 $, aunque recurriendo al cambio de cromos repetidos se puede quedar en 522 $

| etiquetas: cromos , coleccionismo , futbol , mundial
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4 comentarios
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Cuñado #4 Cuñado *
Los sobres de cromos son las loot boxes analógicas.

Este tipo de "coleccionismo" siempre ha vivido de la ludopatía. Si consistiese en comprar un álbum y el número exacto de sobres (sin cromos repetidos)... nadie lo haría. Es como las tragaperras, imaginaos una máquina a la que le metes 100 euros y automáticamente te devuelve 85 (que es lo que hacen las tragaperras botones y colorinchis mediante)... pues nadie jugaría.
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#1 esbrutafio
Este mundial aumenta de 32 a 48 las selecciones participantes. Por ello el número de jugadores con cromo pasa de 670 del mundial 2022 a 980 de 2026

En 2022 cada sobre costaba 1,08 $ y traía 5 cromos.
En 2026 cada sobre cuesta 1,50 $ y trae siete cromos.
Precio álbum 5 $

Si no saliera ningún cromo repetido:
980 jugadores / 7 cromos por sobre = 140 sobres más 5$ del álbum = 215 $.

Para calcular cuantos sobres hay que comprar, teniendo en cuenta los cromos repetidos se tienen en cuenta los…   » ver todo el comentario
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#2 esbrutafio
Pero atentos, la FIFA le da la patada a Panini y a partir del mundial 2034 los cromos los sacará la editorial norteamericana Topps, especializada en exprimir a los coleccionistas en otros deportes como NBA, Formula uno, NFL etc.

Las nuevas colecciones de Topps incluirán cosas como las tarjetas autografiadas "Debut Patch". Algunos jugadores llevará un parche especial en su camiseta durante su debut en el torneo. Parche que será luego retirado, autenticado, colocado en una carta…   » ver todo el comentario
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wata #3 wata
Que los saquen piratas o qué se hagan un album con fotos de diarios.
Hay que comentar el coleccionismo sano no el obsesivo.
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menéame