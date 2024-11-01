Ser Consciente [Entrevista a Giorgio Vallortigara]

Giorgio Vallortigara trabaja en el Centro de Ciencias de la Mente y el Cerebro de la Universidad de Trento y es autor de numerosos trabajos relacionados con la percepción y la consciencia animal. Trata de explicar, en su último libro, la emergencia de la consciencia a partir de unos circuitos neurales relativamente sencillos. Es por ello que cree que la consciencia podría darse en una máquina y que es común entre los animales, aunque sea experiencialmente diversa, dado que su función en distinta según sean las adaptaciones del ente consciente.