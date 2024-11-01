edición general
Ser Consciente [Entrevista a Giorgio Vallortigara]

Giorgio Vallortigara trabaja en el Centro de Ciencias de la Mente y el Cerebro de la Universidad de Trento y es autor de numerosos trabajos relacionados con la percepción y la consciencia animal. Trata de explicar, en su último libro, la emergencia de la consciencia a partir de unos circuitos neurales relativamente sencillos. Es por ello que cree que la consciencia podría darse en una máquina y que es común entre los animales, aunque sea experiencialmente diversa, dado que su función en distinta según sean las adaptaciones del ente consciente.

After all, consciousness should be implemented by some sort of physical mechanism (if it were not, then it would be outside the reach of science).

Decir que algo ha de ser de una forma determinada, o en caso contrario no pertenecería al ámbito científico, es un sinsentido.
#1 La ciencia está basada en el materialismo, entre otros fundamentos. Si un fenómeno no puede ser medido, cuantificado o matematizado entonces no puede ser estudiado siguiendo el método científico. Si la conciencia estuviere generada por almas o espíritus entonces debería estudiarlo la metafísica o la teología pero no la ciencia. Pienso que es este punto al que se refiere Vallortigara.
