15
meneos
115
clics
Una septuagenaria lanza en Barcelona un nido de avispas contra ocupas y desata el debate sobre la legítima defensa
Recurre a una medida extrema para recuperar su vivienda en Cataluña, generando controversia sobre los límites de la acción privada frente a la ocupación ilegal
actualidad
18 comentarios
#1
Pertinax
*
Mis deu por la avia.
6
K
75
#5
Hombre_de_Estado
Esos ocupas no fueron los más avispados... bueno, ahora ya sí.
4
K
58
#4
Tailgunner
*
Pues buena idea y que todos a los que les han okupado la casa hagan lo mismo. Hasta los huevos de la ¿justicia? que hay en este país de pandereta...
4
K
51
#17
Meritorio
#4
pero cuántas tonterías estoy leyendo. Si la señora vivía en esa vivienda, era su morada. Por lo tanto, no hay "ocupación", sino allanamiento de morada. Si hubiera llamado a la policía, está podría haberlos desalojado inmediatamente sin orden judicial.
No hay ningún debate sobre legítima defensa. "La razón" es basura.
No hay ningún debate sobre legítima defensa. "La razón" es basura.
0
K
9
#12
Pertinax
*
#9
¡Si no aguantan una broma, que no vengan al pueblo!
2
K
39
#11
mis_cojones_en_bata
*
Bueno, técnicamente la señora decidió que quería tener avispas en su casa porque es amante de los insectos.
Si resulta que había personas que no debían estar ahí, pues mala suerte.
Un trágico suceso que ha pasado por entrar en sitios donde viven amantes de los insectos sin permiso. Y recalco "viven" por qué es su vivienda habitual.
Pd: por la información de la noticia, en este caso, es un claro allanamiento de morada o usurpación.
1
K
24
#14
salchipapa77
No sé Rick.
1
K
20
#8
woody_alien
La Sinrazón necesita mentir siempre en algo, lo de la foto son abejas.
1
K
18
#7
k-loc
Si al mismo tiempo que salían los corriera a bastonazos, la lección sería aún más provechosa. Una señora de 78 años teniendo que defender lo que es suyo ante la pasividad de la administración. Increíble a lo que hemos llegado.
1
K
13
#2
txepel
¿Legítima defensa? ¿Qué cabestro está planteado que esto quizá puede llegar a ser legítima defensa?
0
K
11
#3
superjavisoft
#2
Ok, no es legitima defensa técnicamente. Pero medida justa y necesaria entre muchas otras, si.
5
K
63
#9
txepel
#3
A mí me gusta como el que más las venganzas grotescamente desproporcionadas como cortar las manos al ladrón y tal, pero eso no las hace “justas y necesarias”.
Esta señora ni siquiera acudió a las autoridades. Utilizó un “arma” potencialmente letal. Que sí, jijis y jajas, pero cuidado con glorificar estas cosas.
0
K
11
#18
borteixo
La ocuparon estando ella de vacaciones.. vamos que si hubiese llamado a la policía (no quiso hacerlo) hubiesen desalojado sin más en 24h.
0
K
10
#10
Ominous
Menuda rambo, me gustaría saber como demonios ha cogido el nido ella y salir indemne.
0
K
10
#13
casicasi
Tiene pinta de bulo, o algo así. Hay alguna confirmación? Cómo hizo la señora para cojer el nido sin que le picaran las avispas?
0
K
10
#16
salchipapa77
#13
Y eso de que te vayas de la casa en la que vives y se metan otros no es así. Algo huele mal en esta "noticia"
0
K
7
#15
Beltza01
¿Y por qué en una noticia de avispas la imagen es de avejas?
0
K
8
#6
Katos
Si es legitima defensa de un do ut pues vale. Pero si es un bien de un precio de 40 años. Abejas, abejarucos, burros y heces. Siempre por el medio legal de no permitirte cortar la luz ni agua y segir pagandolo pese a que no lo uses por supuesto.
0
K
6
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
