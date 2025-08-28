Septiembre comenzará con mucha actividad en el Atlántico, así afectará a España  

Con el final del mes de agosto, el Ártico empieza poco a poco a enfriarse de nuevo y la atmósfera responde en consecuencia, cambiando progresivamente su dinámica estival por otra que empieza a ser propia del otoño. Esto tiene unas consecuencias en todo el hemisferio, concretamente en España ello ya están siendo evidente y se acentuará durante los próximos días, según las últimas actualizaciones del modelo europeo.