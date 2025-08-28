edición general
Septiembre comenzará con mucha actividad en el Atlántico, así afectará a España

Septiembre comenzará con mucha actividad en el Atlántico, así afectará a España  

Con el final del mes de agosto, el Ártico empieza poco a poco a enfriarse de nuevo y la atmósfera responde en consecuencia, cambiando progresivamente su dinámica estival por otra que empieza a ser propia del otoño. Esto tiene unas consecuencias en todo el hemisferio, concretamente en España ello ya están siendo evidente y se acentuará durante los próximos días, según las últimas actualizaciones del modelo europeo.

RGr8888
vamos a morir ya o todavía no?
Quienmesalvara
#2 Desde los años 70 esperando ¿Dónde está lo que nos prometieron?
Pacman
#2 es sabido que será en octubre
NPCMeneaMePersigue
El sector turístico ahora tiene la campaña de "el verano en España no termina nunca" para seguir con el modelo de turístico de sacarle la pasta a los guiris a costa de pagar sueldos que no dan para vivir

Bueno esto se lo complica. Difundid
cunaxa
Vaya, hombre, una noticia diciendo que llega el otoño.
Todo bien entonces.
