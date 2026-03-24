El Seprona rescata en Clavijo a dos perros en condiciones insalubres y lesiones graves  

Efectivos del SEPRONA en La Rioja investigan a dos varones, de 29 y 59 años, como presuntos autores de un delito de maltrato de animales domésticos. La investigación comenzó por la alerta sobre el abandono de dos canes en la localidad de Clavijo. Estos animales se escapaban de forma reiterada y atacaban a viandantes, excursionistas y agricultores de las zonas aledañas, lo que generaba riesgos para la seguridad pública. Fueron hallados en condiciones de extrema insalubridad, alojados en un espacio precario con abundante suciedad y heces. Ambo...