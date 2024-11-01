El Seprona rescata a 29 perros encadenados y en condiciones deplorables en una finca de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)

La Guardia Civil rescata a 29 perros en condiciones deplorables en una finca ubicada en el municipio de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. La operación, fruto de la colaboración ciudadana, ha permitido poner a salvo a animales que malvivían en un entorno de insalubridad absoluta, privados de las necesidades más básicas y desatención veterinaria. Los agentes comprobaron que la finca no contaba con vallado perimetral ni barreras que garantizaran la seguridad de los animales. En el interior, se localizó un amplio número de casetas improv...