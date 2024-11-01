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El Seprona rescata a 29 perros encadenados y en condiciones deplorables en una finca de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)

El Seprona rescata a 29 perros encadenados y en condiciones deplorables en una finca de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)

La Guardia Civil rescata a 29 perros en condiciones deplorables en una finca ubicada en el municipio de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. La operación, fruto de la colaboración ciudadana, ha permitido poner a salvo a animales que malvivían en un entorno de insalubridad absoluta, privados de las necesidades más básicas y desatención veterinaria. Los agentes comprobaron que la finca no contaba con vallado perimetral ni barreras que garantizaran la seguridad de los animales. En el interior, se localizó un amplio número de casetas improv...

| etiquetas: encadenados , deplorable , san nicolás , insalubridad , desatención , casetas
14 8 0 K 143 Abuso_Animal
3 comentarios
14 8 0 K 143 Abuso_Animal
#1 exeware
Valiente hdgp....
1 K 18
#2 lamonjamellada
No pisarán la cárcel. En estos casos estaría genial que una vez haya sentencia en firme se publiquen los datos completos con fotografía reciente. Los ciudadanos honrados tienen derecho a identificar a aquellos chungos con los que no quieren relacionarse.
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cfsr86 #3 cfsr86
#2 deberia haber una lista publica de abusadores de animales, así tendrían problemas hasta para encontrar trabajo, alquilar una casa o lo que sea, esta gente no se merece estar en la sociedad sin ser señalada
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menéame